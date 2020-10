[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 22일 경남 산청 황매산의 가을 진객 억새가 햇살을 받아 황금빛으로 일렁이고 있다.

산청 황매산은 최근 오토캠핑장 등으로 구성된 '미리내파크'가 들어서는 등 비대면 힐링 야외 관광지로 주목받고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr