거창군, 3無 농업실천사업 추진협의회 개최

내년도 사업계획 협의 및 사업 관련 애로사항 토론



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 농업기술센터에서 ‘제1회 3無 농업실천사업 추진협의회’를 개최했다고 22일 밝혔다.

3無 농업이란 화학적 제초제, 생장 조정제, 착색제를 사용하지 않고 작물을 재배하는 농업으로, 생태환경보전과 건강한 농산물 생산을 위해 거창군이 역점시책으로 추진하는 사업이다.

협의회는 3無 농업실천사업의 계획 수립 및 이행 등과 관련된 의견수렴·의사결정·협의 기구로, 농업기술센터 소장을 위원장으로 농업 관련 단체, 작목별 대표 농가, 기술지원 조직 등으로 구성됐다.

이날 협의회에서는 민간 부분 추진협의회 위원 9명을 위촉하고, 2021년 사업계획, 재배 애로사항 등 1년간 사업을 추진해 제기된 문제점 및 발전방안 등에 대해 논의했다.

류지오 농업기술센터 소장은 “소비자들이 거창 농산물을 선택할 수 있는 가치 있는 농산물을 생산하는 것이 중요하며, 그것이 바로 3無 실천 농산물”이라며, “자긍심을 가지고 3無 농업실천사업을 위해 노력해 줄 것”을 당부했다.

군은 추진협의회에서 나온 의견들을 검토하여 3無 농업실천사업 활성화를 위해 내년도 사업에 적극적으로 반영할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr