[아시아경제 오주연 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 50 등락률 -0.32% 거래량 1,461,369 전일가 15,800 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 [속보]LG디스플레이, 3Q 매출 6.7조...전년比 16%↑[속보]LG디스플레이, 3분기 영업익 1634억원 '흑자전환'LG디스플레이, 디즈니와 파트너십 "마블에 올레드 공급" close 는 올 3분기 연결기준 영업이익이 1643억6000만원으로 전년동기대비 흑자전환했다고 22일 공시했다. 매출액은 6조7376억4600만원으로 전년동기대비 16% 증가했고 당기순이익은 111억2100만원으로 흑자전환했다.

