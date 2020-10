[아시아경제 오주연 기자] RFHIC RFHIC 218410 | 코스닥 증권정보 현재가 35,850 전일대비 1,700 등락률 -4.53% 거래량 288,974 전일가 37,550 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 기대감 무르익는 5G 관련주·통신주…실적·美 대선 수혜폭증하는 5G폰…"통신장비·부품 부각될 수 있는 2021년"RFHIC, 160억 규모 방산용레이더 관련 부품 공급 계약 체결 close 는 올 3분기 연결기준 영업적자가 38억6700만원으로 전년동기대비 적자가 확대됐다고 22일 공시했다. 같은기간 매출액은 97억2200만원으로 전년동기대비 34.60% 감소했다.

