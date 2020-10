[아시아경제 오주연 기자] 광전자 광전자 017900 | 코스피 증권정보 현재가 2,725 전일대비 50 등락률 +1.87% 거래량 8,374,530 전일가 2,675 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 광전자, 외국인 2만 3000주 순매수… 주가 -1.5%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정광전자, 주가 2815원 (23.19%)… 게시판 '북적' close 는 현저한 시황변동과 관련한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "11월 중 분기보고서 공시가 예정되어 있다"며 이 외에 현재 진행 중이거나 확정된 공시사항이 없다고 22일 답변했다.

