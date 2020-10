[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 가을이 깊어가고 있다. 절기상 상강을 하루 앞둔 22일 오전 경남 함양군 상림공원 꽃밭에 안개가 자욱하게 깔려 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr