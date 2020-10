래퍼 비와이, 비연예인과 결혼 "평생 의지할 동반자 만나…8년 교제 끝 결실"

[아시아경제 김봉주 기자] 엠넷 '쇼미더머니 5'에서 우승한 래퍼 비와이(본명 이병윤·27)가 비연예인 연인과의 결혼 소식을 알렸다.

비와이는 22일 인스타그램에 자필로 글을 올려 "평생을 믿고 의지할 수 있는 인생의 동반자를 20살 무렵에 만났다"며 "8년의 교제 끝에 하나님의 가정을 꾸리고 싶어 군 입대 전 사랑의 결실을 맺으려고 한다"고 밝혔다.

이어 "코로나19로 인해 식은 양가 가족분들과 지인들로만 치를 예정"이라며 "비연예인인 예비신부와 양가 가정을 배려해 기타 구체적인 사항은 비공개로 진행될 예정"이라고 전했다.

또 "항상 축복해 주시고 사랑해 주신 모든 분들에게 진심으로 감사드리며 앞으로도 이 가정의 앞날을 위해서 축복해 달라"고 덧붙였다.

한편 비와이는 2016년 래퍼 서바이벌 프로그램 엠넷 '쇼미더머니5'에서 우승하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 독실한 기독교인인 그는 신앙을 그의 음악에 담아내는 것으로도 유명하다.

