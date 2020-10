[2020국감]윤석열, 가족 비위 의혹에 "근거 없는 의혹, 아내 일 관여 안했다"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장이 가족 비위 의혹에 대해 "근거 없는 의혹 제기"라며 "아내의 일에 관여한 일이 없다"고 반박했다.

22일 윤 총장은 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 부인 김건희 씨의 미술 전시회에 수사를 받는 기업이 협찬했다는 주장 등 가족 비위 의혹에 "아내의 일에 관여한 일이 없다"고 밝혔다.

김진애 열린민주당 의원이 "윤 총장이 부인 가족을 지켜주시려고 그러는 것이 아닌가"라는 질문에 "공직은 엄정하게 검증을 받아야 하지만 정당하게 일하는데 근거 없이 의혹을 제기하면 누가 공직을 하겠냐. 이건 부당하다고 생각한다"고 말했다.

부인의 전시회 후원 의혹에 대해서는 "지난해 전시회는 준비해온 것을 진행한 것이고 서울중앙지검장이 된 이후에는 오히려 규모를 축소해서 전시회를 했다"고 답했다.

특히 부인 김씨의 재산과 관련된 질문에는 "재작년 고위공직자 1주택 방침에 따라 가격이 오르는 부동산을 처분했고 현재는 상속 부동산과 아파트만 있다"며 "부동산 투기는 한적도 없다"고 강하게 부인했다.

