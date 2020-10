맥키스컴퍼니, 계족산황톳길서 ‘뻔뻔(funfun)한클래식’ 개최

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 맥키스컴퍼니는 이달 24일과 25일 오후 2시 30분 계족산황톳길 숲속음악회장에서 ‘뻔뻔(funfun)한클래식’를 개최한다고 22일 밝혔다.

그간 이 음악회는 매년 4월~10월 열렸다. 하지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 및 사회적 거리두기 실천을 위해 이달 공연을 연중 처음이자 마지막 공연으로 진행한다.

앞서 맥키스컴퍼니는 사회적 거리두기 시행 중에도 계족산황톳길 정비를 계속해 왔으며 이를 계기로 계족산황톳길이 언택트 관광지로 부각돼 방문객이 꾸준히 늘고 있다.

또 공연 당일에는 안전하게 공연이 진행될 수 있게 현장 안전요원을 배치하고 대전시의 코로나19 방역지침이 지켜질 수 있도록 할 방침이다.

맥키스컴퍼니 조웅래 회장은 “감염병 확산으로 음악회가 열리지 않는 동안에도 계족산황톳길 방문자들로부터 음악회 진행 요청이 꾸준히 접수됐다”며 “맥키스컴퍼니는 계족산황톳길에 애정을 갖고 방문한 시민들에게 조금이나마 보답하는 마음으로 올해 처음이자 마지막 공연을 진행한다”고 말했다.

