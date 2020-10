'지친 시민 쉬어갈' 경기평상 20곳 개방

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도는 일상 속에서 여가를 즐길 수 있는 도시공간 사업으로 조성한 '경기 평상' 쉼터 20곳을 코로나19로 지친 시민을 위해 우선 개방했다고 22일 밝혔다.

경기 평상은 여가 공간 부족을 해소하기 위해 기존 공공공간에 벤치 등 편의 시설물을 설치하는 사업이다. 평상 명칭은 '평등한 세상'의 앞뒤 글자를 따서 붙였다.

도는 시범 사업을 위해 지난 5월 28개 시군에서 55개 사업을 선정해 지금까지 13개 시군에서 20개 사업을 완료했다.

부천에는 상동역 일원과 무지개고가교 아래에 비가림 차양과 벤치 등을, 오산에는 금암동 고인돌공원과 원동 공공 공지에 평상과 숲속 도서관 등을 각각 설치했다.

손임성 도 도시정책관은 "장기간 이어진 코로나19 영향으로 개방된 공간에 대한여가 활동 선호 현상이 높아지고 있다"며 "현재 조성 중인 20개 시군 25곳도 차례로 개방할 계획"이라고 설명했다.

