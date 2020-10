[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 한소은이 새 프로필 사진을 공개했다.

사진 속 한소은은 내추럴한 헤어와 심플한 콘셉트만으로도 다채로운 매력을 발산하고 있다. 오목조목한 이목구비와 티 없이 맑은 비주얼, 청초한 분위기가 시선을 사로잡는다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr