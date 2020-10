유튜브로 보는 2021년 금융시장 전망…신한금투 '신나고' 포럼 개최

실시간 질의응답도 진행…퀴즈 맞추면 경품도 지급

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 유튜브 생방송으로 2021년 경제 및 금융시장 전망을 내놓는다.

신한금투는 이 같은 '신나고(신한 라이브 고고) 금융시장 포럼'을 개최한다고 22일 밝혔다.

'신나고 금융시장 포럼'은 유튜브 생방송을 통해 오는 27일 오후2시부터 진행된다.

1부는 경제 및 금융시장 전망이다. 경제 및 외환시장(하건형 신한금투 매크로팀장), 국내 주식시장(곽현수 신한금투 투자전략부장), 해외 주식시장 전망(박석중 신한금투 해외주식팀장) 등의 발표가 준비됐다.

2부는 채권과 대체시장에 대한 전망을 다룬다. 김명실 신한금투 채권전략팀장이 채권시장을, 김상훈 신한금투 투자전략부서장이 크레딧시장을, 한세원 신한금투 대체투자 팀장이 대체 및 주택시장에 대해 설명할 예정이다.

1,2부가 끝난 뒤에는 예년과 달리 마지막에는 고객과 실시간 질의응답도 진행한다.

신한금투 고객에게 전송되는 문자메시지 초대장 링크를 통해 참석할 수 있다. 1부와 2부 끝에 제출된 퀴즈를 맞춘 이들에게는 상품도 지급할 예정이다.

윤창용 신한금투 리서치센터장은 "올해 세계경제는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격으로 대공황 이후 가장 큰 침체를 경험한 반면 금융시장은 대규모 유동성 투입과 재정정책 기대, 4차 산업혁명 등으로 호조를 보이는 등 실물과 금융시장 간 괴리 속에 예측은 물론 대응조차 만만치 않았다"며 "2021년도 다양한 정치, 경제 불확실성의 연속일 것으로 예상되는 가운데 투자 해법과 리스크관리 방안을 제시하고자 한다"고 밝혔다.

