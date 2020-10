대명아임레디, 남양주·여주 장례식장과 시설 30% 할인 업무협약

[아시아경제 김흥순 기자] 대명스테이션의 라이프케어 브랜드 '대명아임레디'는 경기 남양주 나눔병원 장례식장, 여주장례식장과 시설 할인을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

협약에 따라 대명아임레디 회원은 해당 장례식장 빈소 이용 시 30% 할인을 받을 수 있다. 대명아임레디와 협약한 장례식장은 수도권 44곳, 강원 5곳, 대전충남 3곳 등 전국 52곳으로 늘었다. 이 가운데 전문 장례식장은 27곳, 대학병원 및 요양병원 소속 장례식장은 25곳이다.

대명아임레디는 회원들의 권익 향상을 위해 전국의 주요 장례식장과 협약해 시설 이용료를 최대 50%까지 할인하는 프로그램을 운영 중이다.

회사 관계자는 "회원들에게 합리적인 비용으로 양질의 상조 서비스를 제공하고자 지난해 1월부터 주요 장례식장과 시설 할인 협약을 맺고 있다"며 "앞으로도 우수한 업체들과의 협약을 통해 회원들의 서비스 만족도를 지속적으로 높이겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr