예탁원, 3분기 외화증권 결제금액 103조2400억…분기 기준 사상 최대

[아시아경제 오주연 기자] 올 3분기 국내 투자자들의 외화증권 결제금액이 분기 기준 사상 최대치를 기록했다.

22일 한국예탁결제원은 국내 투자자의 2020년 3분기 외화증권 결제금액이 910억6000만달러로 한화 기준 약 103조2438억원을 기록하며 분기 최대치를 경신했다고 밝혔다. 역대 2,3 순위도 모두 올해 차지해 2위는 지난 2분기 758억6000만달러였고 3위는 1준기 665억8000만달러였다.

외화주식 결제금액은 620억2000만달러로 직전 분기(434억6000만달러) 대비 42.7% 증가했고, 외화채권 결제금액은 290억4000만달러로 직전 분기(324억달러) 대비 10.3% 감소했다.

또한 전체 시장 중 외화증권 결제금액 비중이 가장 높은 시장은 미국시장(66.0%)이었으며, 결제금액 상위 5개 시장(미국·유로시장·홍콩·중국·일본)의 비중이 전체의 99.6%를 차지한 것으로 나타났다.

외화주식 중 결제금액 1위인 테슬라(미국)의 결제금액은 105억달러로 직전 분기(25억3000만달러) 대비 315.0% 대폭 증가했다.

나머지 상위 결제종목(ETF 제외)도 모두 미국 대형 기술주인 애플(49억8000만달러), 아마존(27억8000만달러), 엔비디아(21억5000만달러), 마이크로소프트(16억9000만달러)가 차지했다.

이와 함께 올 3분기 외화증권 관리금액은 602억2000만달러로 2020년 2분기 말(498억5000만달러) 대비 20.8% 증가했다.

외화주식 관리금액은 333억8000만달러로 직전 분기 말(227억5000만달러) 대비 46.7% 증가했고, 외화채권 관리금액은 268억4000만달러로 직전 분기 말(271억달러) 대비 0.9% 감소했다.

전체 시장 중 외화증권 관리금액 비중이 가장 높은 시장은 유로시장 (42.6%), 미국시장(42.5%)이며 관리금액 상위 5개 시장(유로시장·미국·중국·홍콩·일본)의 비중이 전체 시장 관리금액의 97.5%를 차지했다.

외화주식 관리금액 상위종목은 결제금액과 마찬가지로 모두 미국 대형 기술주인 테슬라(미국), 애플(미국), 아마존(미국) 등이 차지했다.

