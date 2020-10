요기요, 요식업 베테랑의 빠른 조리 노하우 영상 공개

'요기요클래스'에서 배달 매출 핵심인 빠른 조리 노하우 담긴 영상 강의 시리즈 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 국내 대표 배달앱 요기요가 레스토랑 파트너들을 위해 빠른 조리 노하우가 담긴 '매출에 직결되는 팁' 영상 강의 시리즈를 공개한다고 22일 밝혔다.

파트너 상생 교육 프로그램인 '요기요클래스'에서 선보이는 이 시리즈는 빠른 조리 노하우를 통해 배달 시간을 단축하고 레스토랑 파트너들의 경쟁력 확보와 매출 증대에 실질적인 도움을 주고자 기획됐다. 노하우 강의는 16년차 요식업 베테랑인 레시피코리아의 손영준 대표가 맡아 직접 시간을 단축할 수 있는 조리 노하우를 시연한다.

강의 영상은 지난달 28일부터약 한 달 동안 매주 한 편씩 '요기요사장님포털'과 유튜브 '요기요사장님채널'을 통해 만나볼 수 있으며, 입점 레스토랑 파트너뿐 아니라 음식점을 운영하는 자영업자라면 누구나 볼 수 있다. 김신명 딜리버리히어로코리아 운영본부장은 "요기요는 다양한 주제의 요기요클래스를 무료로 진행 중"이라며 "최근 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 요기요 레스토랑 파트너들이 이번 전문가 강의를 통해 매출 향상과 안정적인 매장 운영에 도움을 얻어 갈 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

