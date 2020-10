쿠팡, 아이폰12 사전예약…30일 새벽 배송

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 애플 아이폰12, 아이폰 12 프로 자급제 제품 사전예약을 진행한다고 22일 밝혔다. 23일부터 29일까지 사전예약을 진행하며 구매 고객은 30일 수령이 가능하다. 로켓와우회원은 공식 배송일인 30일 오전 7시 전에 새벽 배송으로 받아볼 수 있다.

사전예약 고객들에게는 카드사 즉시 할인, 애플케어서비스 결합 구매, LG유플러스 유심 결합 구매 후 개통완료 시 쿠팡캐시와 사은품 지급, 중고보상 프로그램 등 다양한 혜택이 제공된다. 쿠팡은 요금제 할인 혜택도 준비했다. 쿠팡에서 자급제 아이폰12, 아이폰 12프로와 LG유플러스 유심을 함께 구매해 개통까지 완료한 고객은 LG유플러스 LTE 요금제를 최대 32% 할인 받고, 쿠팡캐시 12만원과 애플 정품 충전 어댑터를 사은품으로 받을 수 있다. 또한 새 휴대폰을 구매한 뒤 사용하던 기기를 반납하는 쿠팡 중고보상 프로그램을 이용하면 최신 휴대폰 구매에 대한 가격 부담도 덜 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "쿠팡은 글로벌 브랜드의 신제품을 고객에게 가장 빠르고 편리하게 전달하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

