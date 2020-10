KB국민카드, ESG 채권 1500억원 추가 발행

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 중소 가맹점에 대한 금융 지원 목적의 ‘환경·사회·지배구조(ESG)채권’ 1500억원을 추가 발행했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 친환경 또는 사회적 가치 창출 등을 위해 사용되는 특수 목적 채권으로 KB국민카드는 지난 6월 1000억 원 규모의 ‘ESG 채권’을 발행한 바 있다.

발행 규모는 ▲1년 7개월 만기 채권 500억원 ▲2년 10개월 만기 채권 500억원 ▲4년 만기 채권 500억원 등 총 1500억원으로 조달된 자금은 중소 가맹점의 신용판매대금 조기 지급에 사용될 예정이다.

발행 금리는 1년 7개월물 연 1.059%, 2년 10개월물 1.324%, 4년물 연 1.522%다.

KB국민카드 관계자는 “이번 ‘ESG 채권’ 추가 발행은 우수한 신용 등급과 높은 자산 건전성을 기반으로 민평금리보다 낮은 수준에서 발행됐고 지난 6월 발행된 채권 금리와 비교해서도 경쟁력 있는 수준”이라고 설명했다.

