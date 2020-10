아이폰12 사전예약 D-1, 23일 자정 '클릭전쟁'

자급제·온라인 선호, 초반 물량 부족 우려

23일 자정부터 아이폰 매니아 '클릭전쟁'

5G 요금제 부담에 자급제 선호도 높아

이통사들, 보험·배송 등 사전예약 혜택

[아시아경제 한진주 기자] 아이폰12 사전예약이 23일부터 시작된다. 자급제 물량 부족 등을 우려해 초반 사전예약을 노리는 대기 수요가 많아 온라인 사전예약부터 '클릭전쟁'이 예상된다.

애플은 23일 아이폰12와 아이폰12 프로 예약판매를 시작하고 30일 정식 출시한다. 이통 3사와 쿠팡, 11번가 등은 온라인에서 사전예약을 진행한다.

자급제 수요 쏠림…이통사들도 긴장

아이폰12는 6.1인치 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이를 탑재했고 5G를 지원하며 A14 칩셋이 탑재됐다. 색상은 블루, 그린, 블랙, 화이트, (PRODUCT) 레드로 출시되며 후면은 알루미늄 소재로 마감했다. 가격은 자급제 기준 64GB 109만원, 128GB 116만원, 256GB 130만원이다. 이통사향 모델은 64GB 107만8000원, 128GB 115만5000원, 256GB 128만7000원이다.

아이폰12 프로는 6.1인치 화면에 A14 칩셋을 탑재했고 초광각 카메라와 광각 카메라, 레이다 스캐너 카메라를 적용해 카메라 성능이 개선됐다. 후면에 스테인리스 소재를 적용했고 그래파이트, 실버, 골드, 퍼시픽 블루 4가지 색상으로 출시된다. 가격은 자급제 기준 128GB 135만원, 256GB 149만원, 512GB 176만원이다. 이통사향 모델은 128GB 134만2000원, 256GB 147만4000원, 512GB 173만8000원이다.

아이폰12는 5G로 출시되는 첫 아이폰이라는 점에서 이통사들도 5G 가입자 유치에 심혈을 기울이고 있다. 이통사들은 언택트 기조에 맞춰 당일배송, 새벽배송 등으로 공식몰을 통해 가입자 유치에 나섰다. 물량을 더 많이 빠르게 확보한다는 이점을 활용하는 것이다. 아이폰12 개통을 전후해 온·오프라인으로 아이폰12 사전구매자 대상 개통 이벤트도 연다.

자급제 구매 선호도가 높아진 점도 이통사들을 긴장하게 만들고 있다. 아이폰은 공시지원금이 낮게 책정되기 때문에 이통사를 통해 구매할 유인이 적다. 게다가 5G 요금제 가격 부담과 품질 논란으로 인해 알뜰폰이나 LTE 요금제를 선호하는 이용자들도 늘어나고 있다. 출고가의 10% 수준의 카드할인과 멤버십 할인 혜택을 내세우는 쿠팡, 11번가 등 이커머스 업체들과 경쟁이 불가피하다. 자급제 선호 추세를 겨냥해 알뜰폰 업체들도 아이폰12 자급제 구매자를 대상으로 경품이벤트 등을 진행한다.

이통사들, 새벽배송·아이폰보험 상품 등 마련

SK텔레콤은 T다이렉트샵에서 사전예약자 대상으로 선착순 1000명 새벽배송, 선착순 2500명 당일배송 혜택을 제공한다. 쓰던 폰을 반납하면 최대 100만원까지 보상하고 어댑터와 무선충전살균기, 블루투스 스피커 등을 사은품으로 내걸었다. 이와 함께 아이폰 분실·파손까지 보장해주고 아이클라우드 50GB를 무료 제공하는 보험 상품 '뉴T아이폰케어'도 출시했다. 롯데월드몰 등 전국 12곳의 5GX 부스트파크에서 아이폰12를 체험해 볼 수 있는 쇼케이스도 운영한다.

KT는 KT샵에서 아이폰12를 구매한 수도권과 광역시 거주자 중 선착순 1200명에게 당일 1시간 배송 서비스를 제공한다. UV살균기, 충전 케이블·어댑터, 무선충전 패드, 케이스 등을 사은품으로 제공한다. 애플케어와 아이클라우드 50GB를 매월 제공하는 상품인 'KT애플케어팩'도 출시한다. 29일 오후 11시부터 온라인으로 아이폰12 출시 라이브 행사를 열고 100명을 초청해 아이폰12 7시 배송 혜택도 제공한다.한강에서 자전거로 제아이폰12를 수령하는 'ON 식당 바이크 스루'를 30일부터 11월1일까지 서울 한강 세빛섬에서 운영한다.

LG유플러스는 넷플릭스 팩을 이용하면 넷플릭스 6개월 무료에 애플워치·아이패드 등 세컨 디바이스 2회선 무료 혜택을 제공한다. 온라인몰 사전예약자에게는 유샵전용제휴팩 쿠폰(18만원)과 케이스 패키지 등을 제공하고 추첨을 통해 애플 수리센터 10만원 이용권을 준다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr