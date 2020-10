LG전자 노조, 에티오피아 참전용사에 생활지원금 전달

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 1,800 등락률 -1.99% 거래량 284,894 전일가 90,400 2020.10.22 12:22 장중(20분지연) 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스LG전자, 최근 5일 기관 75만 1685주 순매도... 주가 9만 100원(+0.22%)美타임스스퀘어 '기아 퇴치' 캠페인 띄운 LG전자 close 노동조합이 올해도 에티오피아 참전용사의 용기와 희생에 대해 감사의 뜻을 전했다

LG전자 노동조합은 최근 에티오피아의 수도 아디스아바바에 있는 ‘에티오피아 한국전 참전용사 협회’에서 생존 참전용사 120여명에게 생활지원금과 건강식품 등을 전달했다고 22일 밝혔다..

이번 전달식에는 양승환 LG전자 에티오피아지점장이 LG전자 노동조합을 대신해 참석했다.

LG전자 노동조합은 노조의 사회적책임(USR, Union Social Responsibility)을 실천하고 에티오피아 참전용사에게 감사의 마음을 전하기 위해 2018년부터 매년 에티오피아 참전용사에게 생활지원금과 물품 등을 지원해오고 있다.

에티오피아는 1950년 한국전쟁 발발 이후 국제연합(UN)의 파병요청을 받고 1951년 약 6000명 규모의 부대를 한국에 파병한 바 있다. 이어 1956년까지 한국에 주둔하며 복구를 도왔고 에티오피아 부대는 월급을 모아 경기도 동두천에 보육원을 세워 전쟁고아를 보살피기도 했다.

배상호 LG전자 노동조합 위원장은 “에티오피아 참전용사에게 도움을 드릴 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr