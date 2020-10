삼성바이오에피스, 자가면역질환 치료제 3Q 유럽 매출 전년比 13%↑

'베네팔리' 유럽서 오리지널 의약품 제치고 시장점유율 1위

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오에피스(대표 고한승) 자가면역질환 치료제 3종의 상반기 유럽 지역 제품매출이 전년동기 대비 13% 상승했다.

삼성바이오에피스의 유럽 지역 마케팅 파트너사 바이오젠은 21일(미국 현지시간) 3분기 실적 발표에서 삼성바이오에피스가 개발한 자가면역질환 치료제 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 3종(베네팔리, 임랄디, 플릭사비)의 3분기 유럽 시장 매출이 2억790만달러(2430억원)로 1억8360만달러를 기록했던 전년동기 대비 13% 상승했다고 밝혔다.

특히 누적 제품 매출 2조원을 돌파한 베네팔리(엔브렐 바이오시밀러)는 유럽 전체 시장에서 오리지널 의약품을 제치고 시장점유율 1위를 달성했다.

베네팔리의 3분기 제품 매출은 1억2420만달러(1450억원)으로 전년 동기보다 7% 증가했다.

아이큐비아(IQVIA)에서 집계한 의약품 시장 유통 데이터에 따르면, 7월 판매량 기준으로 유럽 전체 시장에서 44%의 점유율로 오리지널 의약품을 제치고 1위를 달성했다.

베네팔리는 지난해 2분기부터 유럽 EU5 국가(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인)에서 오리지널 의약품의 시장 점유율을 뛰어 넘었으나 유럽 전체 시장에서 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다.

베네팔리는 출시 첫 해 1억달러의 판매고를 달성했으며, 올해 3분기까지 누적 시장 매출은 18억670만달러(2조1000억원)에 달한다.

삼성바이오에피스가 유럽에서 두번째로 선보인 제품인 플릭사비(레미케이드 바이오시밀러)의 경우 3분기 전년동기 대비 49% 상승한 2750만달러(320억원)의 매출을 달성했다.

오리지널 의약품을 포함해 5종의 제품과 경쟁중인 임랄디(휴미라 바이오시밀러)는 3분기 5620만달러(660억원)의 매출로 전년동기 대비 14% 상승했다.

삼성바이오에피스 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증 등 유럽 지역의 여러 대외 환경 속에서도 제품 판매 실적은 지속적인 확대 추세에 있다"면서 "환자들이 적기에 의약품을 처방받을 수 있는 안정적인 제품 공급 체계를 강화하면서 유럽 시장에서의 지속적인 매출 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.

