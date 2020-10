대입합격의 열쇠 1:1 모의면접 컨설팅

동대문구, 11월13일까지 변화된 입시 환경 대비 맞춤형 컨설팅 제공

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19로 인해 대학 입시 풍경에도 많은 변화가 생겼다. 주요 대학의 입시 일정이 연기되거나 면접 방법 등이 변경되면서 수험생들의 혼란도 커지고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)는 대입 수시 면접을 준비하는 고3 수험생의 불안감을 해소하기 위해 11월13일까지 동대문구청 9층 동대문진학상담센터에서 1:1 모의면접 컨설팅을 진행한다.

이번 모의면접 컨설팅은 서울진학지도협의회 소속 현직 교사들이 참여, 수험생과 실전 대비 1:1 모의면접을 실시한다.

학교생활기록부와 자기소개서를 바탕으로 지원 대학의 인재상과 전공 특성 등을 고려한 맞춤형 피드백을 제공해 수험생에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 준비됐다.

이번 모의면접 컨설팅에 참여할 수험생은 동대문진학상담센터 및 동대문진학상담센터 누리집으로 신청하면 된다.

동대문진학상담센터는 코로나19로 인해 변화된 대입 전형에 발빠르게 대처하기 위한 다양한 진학상담프로그램을 운영하고 있으며, 특히 비대면 프로그램을 기반으로 한 수시 대비 전략 설명회 및 면접 특강을 성황리에 마치기도 했다.

동대문진학상담센터는 동대문구와 입시전문업체 유웨이가 함께 운영 중인 시설로 동대문구 주민이면 누구나 전문 컨설턴트에게 무료로 맞춤형 입시 상담을 받을 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 모의면접 컨설팅은 사회적 거리두기 단계별 방역 지침에 따라 각종 대입 관련 행사가 축소돼 입시 준비에 어려움을 겪고 있는 수험생들을 위해 마련하게 됐다”며 “앞으로도 학생과 학부모의 다양한 요구에 맞춘 진학 프로그램을 아끼지 않고 지원해 미래사회를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr