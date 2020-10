전남서도 독감백신 접종 후 90대 노인 사망

[아시아경제 박소연 기자] 전남에서 독감백신을 접종한 90대 할머니가 사망했다.

전남에서 독감 백신 접종 후 사망한 첫 사례다. 질병관리청이 21일 오후 발표한 독감 백신 접종 후 사망자 9명 중 1명이다.

전남도 보건당국에 따르면 전날 오전 9시께 목포의 한 병원에서 독감 백신을 접종한 90대 노인 A씨가 집으로 돌아간 뒤 같은 날 밤 12시 30분께 숨졌다.

A씨는 심장질환 등 기저질환을 앓고 있었던 것으로 알려졌다.

보건당국은 A씨 사망과 관련해 역학 조사관을 파견해 사망 경위를 조사 중이다.

해당 병원에서 같은 날짜에 같은 백신을 접종했던 204명에 대한 조사 결과 이상 반응은 없는 것으로 확인됐다.

보건당국은 사망 사례와 예방접종 간 인과관계를 조사하고, 질병관리청 예방접종 피해조사반에서 사망 인과성 여부를 최종 판단할 예정이다.

보건당국 관계자는 "질병관리청이 발표한 사망자 9명 중 1명"이라며 "독감백신 후 사망한 것은 맞지만 고인이 기저질환을 앓고 있어 백신과 사망과의 인과관계가 확실하지 않다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr