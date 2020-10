속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 최근 인플루엔자(독감) 백신을 맞은 뒤 사망하는 사례가 잇따르고 있는 가운데 전남에서 백신을 맞은 90대가 숨져 보건당국이 파악에 나섰다.

