롯데의 빅데이터 브레인…TF장 윤영선 상무는 누구

1974년생 빅데이터 전문가

KT 빅데이터 분석 팀장 거쳐

롯데정보통신 AI·빅데이터 주도

통합몰 '롯데온' 업데이트 활용 전망

[아시아경제 차민영 기자] 롯데그룹의 빅데이터 로드맵에서 핵심적 역할을 담당할 사내 태스크포스(TF) 수장으로 윤영선 롯데정보통신 상무(사진)가 임명됐다.

21일 재계에 따르면 롯데그룹 유통BU는 지난 1일 강희태 부회장 직속의 데이터 거버넌스 TF를 출범시키고 최근 롯데쇼핑으로 이동한 윤영선 롯데정보통신 상무를 TF장 겸 CDO(Chief Data Officer·데이터 최고 책임자)로 임명했다. TF에는 윤 상무를 필두로 롯데 주요 유통 계열사 소속 데이터·AI 전문가 등 10여명이 포함됐다.

1974년생인 윤영선 상무는 서울대에서 수학을 전공했으며 미국 예일대 수학과에서 석·박사 학위를 취득했다. 2015년부터 KT에서 빅데이터 분석 팀장으로 근무했으며 2018년 롯데정보통신 AI Biz 센터 부문장으로 근무하며 롯데와 인연을 맺었다. 2019년부터는 롯데정보통신 빅데이터사업 부문장을 맡아 관련 사업을 이끌었다.

한편, 데이터·인공지능 TF는 향후 1년간 롯데그룹의 데이터 사업 로드맵을 만들고 유통·물류·제조 부문에 걸친 데이터를 수집해 분석하고 관련 시스템을 구축한다. 데이터 분석 결과는 롯데그룹 통합 온라인몰 '롯데온(ON)' 서비스 업그레이드에 활용될 전망이다. 롯데온은 소비자 구매 데이터를 분석해 상품을 추천하는 초개인화 역량을 강화 중이다.

