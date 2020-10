김영록 전남지사, 전남 새마을회 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 21일 전남 새마을회와 간담회를 갖고 깨끗한 전남 만들기 범도민 운동에 적극 앞장서 줄 것을 당부했다.

21일 전남도에 따르면 이날 전남도새마을회관에서 가진 간담회는 도민들을 위해 다양한 봉사활동을 펼친 새마을회원들을 격려하고 애로사항을 듣기 위해 마련됐다.

이귀남 전남 새마을회장과 회원단체장, 각 시·군 회장 등 30명이 참석해 의견을 나눴다.

김 지사는 “코로나19 극복을 위해 다중이용시설 방역 활동과 면마스크 제작, 수해복구 봉사활동까지 정말 애쓰셨다”며 “마을과 지역의 새로운 성장을 뒷받침하는 버팀목이 돼 줘 감사하고, 올해 새마을운동 50주년도 축하한다”고 말했다.

이어 “새마을회에서 건의한 내용들이 도정에 잘 반영될 수 있도록 검토 하겠다”면서 “아름다운 마을을 만들고, 깨끗한 전남을 만들기 위해 적극협조해 달라”고 덧붙였다.

이귀남 회장은 “위기 때 지역 주민들을 위해 나누고 봉사하는 것은 새마을회에서 당연히 해야할 일이다”면서 “코로나19로 모두가 힘든 상황인 만큼 끝까지 잘 이겨낼 수 있도록 새마을회가 앞장 서겠다”고 밝혔다.

