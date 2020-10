[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 6,000 등락률 +0.88% 거래량 46,104 전일가 682,000 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오, 3분기 누적 매출·영업이익 지난해 전체 뛰어넘어(종합) 삼성바이오로직스, 3분기 영업이익 565억원…전년동기대비 139%↑코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close (대표 김태한)는 올 3분기 매출 2746억원, 영업이익565억원으로 전년 동기 대비 각각 49%, 139%증가했다고 21일 밝혔다.

3분기까지의 누적 실적은 공장 가동률 상승에 따른 원가율 감소 영향으로 매출 7895억원, 영업이익 2002억원을 기록, 지난해 전체 매출 7016억원과 영업이익 917억원을 초과 달성했다.

매출총이익률과 영업이익률은 전년 동기 대비 각각 6%p, 8%p 늘어난 32%와 21%로 견조한 수준의 이익률을 유지했다.

전분기 대비 매출액은 연간 생산계획에 따른 2분기 가동률 감소로 판매량이 소폭 줄어들며 331억원 감소했고, 영업이익은 매출 감소와 판관비 증가 등으로 인해 246억원 감소했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr