[아시아경제 부애리 기자] NHN이 무협 액션 RPG(역할수행게임) '용비불패 M'을 정식 출시했다.

21일 NHN에 따르면 '용비불패M'은 만화 용비불패의 지식재산권(IP)를 활용한 게임으로 구글플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 출시했다. 용비불패는 1996년 만화 잡지에서 연재를 시작해 2002년 완결을 맺는 동안 큰 사랑을 받았다. 현재까지 국내에서 대표적인 무협 만화로 회자되고 있다.

'용비불패M'은 원작의 짜임새 있는 시나리오와 화려한 액션을 게임으로 구현해 7월 CBT(비공개테스트)에서 호평을 받았다. 최근에는 사전 예약자 수 100만명을 돌파하기도 했다.

NHN 측은 "용비불패M은 원작의 재미를 계승하면서 게임의 완성도를 함께 끌어올리며 올드팬과 일반 이용자 모두가 만족하실 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 다양한 추가 콘텐츠를 선보일 예정"이라고 밝혔다.

