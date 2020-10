[아시아경제 온라인이슈팀]

모델 장윤주가 완벽한 몸매를 자랑했다.

장윤주는 20일 자신의 인스타그램에 "영혼까지 모아 보았습니다. 출동 준비 완료"라며 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 가슴 부위가 파인 과감한 의상을 완벽하게 소화해낸 장윤주 모습이 담겼다. 그의 여전한 톱 모델 카리스마에 누리꾼들은 감탄을 자아냈다.

장윤주는 2015년 디자이너 정승민과 결혼해 2017년 딸 리사 양을 출산했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr