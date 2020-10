[아시아경제 문혜원 기자] 공영쇼핑은 22일부터 이틀 간 ‘한국인의 매운맛, 2020 햇고추 특집전’을 진행한다고 21일 밝혔다.

이 특집전은 국내산 고춧가루의 우수성을 알리고, 저렴한 수입산 고춧가루로 인해 어려움을 겪고 있는 고추 재배농가를 지원하기 위해 마련됐다.

공영쇼핑은 올해 긴 장마와 태풍으로 예년보다 수급이 불안정해 가격 안정화를 위해 이틀 간 오전 오후에 걸쳐 6개 프로그램을 편성했다.

한편 공영쇼핑은 ‘쌀데이’, ‘고추데이’ , ‘김장데이’ 등 우리 먹거리 재배농가의 판로지원과 판매촉진을 위해 매년 다양한 활동을 진행하고 있다. 고추데이의 경우 2015년 33톤, 2016년 30톤, 2017년 23톤, 2018년에는 10톤 이상을 판매했다.

