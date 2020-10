미래에셋 "美아마존 물류센터 투자하세요"

아마존 물류센터 3곳에 투자하는 공모펀드 출시

[아시아경제 이민우 기자] 미국 아마존 물류센터에 투자하는 공모펀드가 출시된다.

미래에셋자산운용은 미국 중부 및 남부 소재 아마존 물류센터 세 곳에 투자하는 '미래에셋맵스미국부동산공모펀드16호'를 모집한다고 21일 밝혔다.

이 상품은 세계 최대 전자상거래 업체인 아마존이 임대면적 전체를 사용하는 미국 인디애나주, 오하이오주, 노스캐롤라이나주에 위치한 물류센터 세 곳에 투자한다. 부지 선택부터 설계까지 아마존이 관여했으며 글로벌 물류시설 개발업체인 스캐넬이 개발, 모두 올해 준공됐다. 상품을 최종 소비자에게 직접 전달하는 배송 마지막 구간인 '라스트 마일(Last-mile)' 물류시설로 배송시간 단축을 위한 아마존 물류 시스템의 핵심으로 꼽힌다는 설명이다.

아마존이 12년간, 최장 연장 시 총 27년간 장기임차하기로 계약돼 안정적인 임대수익을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 매년 고정된 요율로 임대료가 상승한다. 부동산세, 보험료, 관리비를 임차인이 부담하는 '트리플 넷' 구조다.

펀드 모집 규모는 965억원이다. 오는 28일까지 KB국민은행(26~27일간 판매), 미래에셋대우 영업점을 통해 가입할 수 있다. 만기는 설정일로부터 5년6개월이다. 중도환매할 수 없는 폐쇄형 구조다. 투자자에게 환금성 및 유동성을 제공하기 위해 한국거래소에 설정 이후 90일 이내 상장될 예정이다.

환헤지를 실시하지 않아 수익이 달러화에 연동된다. 부동산 매각 시 매각 손익이 발생할 수 있다. 분배금은 2021년 4월말부터 6개월마다 지급될 예정이다.

최창훈 미래에셋자산운용 부동산부문 사장은 "이번 공모 부동산펀드를 통해 일반 투자자들도 우량 임차인이 장기임차하고 성장이 예상되는 물류센터에 쉽게 투자할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 미래에셋은 글로벌 우량자산을 발굴해 투자자들에게 자산배분 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr