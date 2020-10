[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 인덕대학교와 16일 세종대 집현관 대회의실에서 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 우수한 원격교육 모델의 공유 확산을 위해 이뤄졌다. 두 대학은 앞으로 ▲원격교육지원센터 구축 및 운영 ▲원격교육 콘텐츠와 교육지원 프로그램 개발 및 운영 ▲원격교육지원 시스템과 원격교육 콘텐츠의 공유와 확산 ▲원격교육지원 시스템 구축 및 개발, 운영, 확산과 관련한 인적 교류를 목적으로 상호 협력하게 된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr