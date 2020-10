박정림 대표, 국내 최고 'DX CEO' 선정…"KB증권 '디지털 혁신 기업'으로 이끌어"

IDC DX 어워드서 'DX CEO' 부문 수상

작년 한국지역 최고상 수상에 이어 2년 연속

[아시아경제 오주연 기자] 박정림 KB증권 대표가 올해 KB증권을 '디지털 혁신 기업'으로 성공적으로 이끌었다는 공로를 인정받아 '2020년 IDC DX 어워드'에서 한국 'DX CEO'로 선정됐다.

21일 KB증권은 한국IDC(International Data Corporation Korea Ltd.)가 개최한 '제4회 IDC DX 어워드'에서 박정림 대표가 한국 DX CEO 부문을 수상했다고 밝혔다.

IDC DX 어워드는 아시아 태평양 지역의 디지털 리더 기업을 선정하기 위한 프로그램으로, 아태지역 12개국에서 진행되며 이번 어워드에서는 KB증권을 비롯해 SK하이닉스, KB국민은행, 신한은행, 삼성SDI, 부산은행, LS ELECTRIC, 한화토탈 등 총 8개사가 올해의 국내 수상자로 선정됐다.

이중 DX CEO부문은 이번에 신설됐다. 디지털 혁신 기업을 만들기 위해 성공적으로 기업을 이끌어간 최고경영자(CEO)에게 수여하는 상이다.

박정림 대표는 ▲'디지털 경제에서의 고객 중심과 혁신 주도'라는 비전 수립 ▲플랫폼 기반의 신규 사업모델 발굴 ▲핀테크·빅테크와의 제휴를 통한 디지털 생태계 확장 ▲유연한 기업문화 조성 및 스마트워크 환경 구축 등 디지털 트랜스포메이션을 적극 추진한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

이로써 KB증권은 지난해 실시한 2019년 IDC DX 어워드에서 한국지역 최고상을 수상한데 이어 이번 DX CEO상을 통해 2년 연속 수상을 달성했다.

KB증권은 핀테크사가 필요로 하는 증권 인프라를 Open API를 통해 제공하는 사업모델인 BaaS(Banking as a Service)를 도입하고, 다양한 핀테크 업체와의 상생을 위한 제휴 강화로 디지털 기술의 자본시장 적용에 혁신을 모색하고 있다.

이와 동시에 엔씨소프트·디셈버앤컴퍼니자산운용과 손잡고 인공지능(AI) 간편투자 증권사 합작법인 설립, 줌인터넷과 함께 합작법인 프로젝트바닐라를 설립해 테크핀(기술금융) 사업 진출 등 빅테크와의 협업도 적극 추진하고 있다.

내부적으로는 유연한 조직문화를 기반으로 조직, 인프라, 인적 디지털 역량 확대를 추진하면서 디지털 기술을 활용한 스마트워크 환경을 조성해 새로운 디지털 환경에 대한 대응력을 제고하고 있다.

박 대표는 "빅테크·핀테크 기업 출현, 금융 환경·제도 및 소비자 니즈 변화 등에 대응하기 위해 디지털 트랜스포메이션은 선택이 아닌 필수가 됐다"며 "앞으로도 디지털 경쟁력 강화를 위해 끊임없이 노력해 KB증권을 이용하는 모든 고객에게 최고의 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr