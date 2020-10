ASF 확진세 누그러져…시료 채취 농장 129호 모두 음성

[세종=아시아경제 김현정 기자] 아프리카돼지열병(ASF)와 관련해 주요 지역에서 확진 사례가 추가적으로 나타나지 않고 있다.

아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 19일까지 정밀검사 대상 양돈농장 197호 중 152호의 시료를 채취, 그 중 검사 결과가 나온 129호가 모두 음성으로 확인됐다고 20일 밝혔다.

앞선 16일부터 오는 26일까지 중수본은 접경지역 양돈농장 397호에 대한 ‘제2차 정밀·임상검사’를 실시한다. 경기·강원 북부 및 인접 14개 시·군 양돈농장 395호와 이번 발생농장과 역학관계가 확인된 농장(중복되는 농장 제외) 2호(이천 소재) 등이다.

임상검사 대상 양돈농장 200호 중 24호에 대한 임상검사 결과 특이사항도 발견되지 않았다. 지난 19일 경기·강원지역 양돈농장 1245호에 대한 전화예찰 결과 아프리카돼지열병 의심축 등도 발견되지 않았다.

중수본은 19일 소독차량 163대를 투입해 접경지역 야생멧돼지 발생지점 주변과 주요 도로를 집중 소독했다. 차량 접근이 어려운 곳은 환경부 전담소독팀 90명을 투입하고, DMZ와 민통선 출입구에 U자형 차량소독시설, 고압분무기, 발판소독조 등을 비치해 군(軍) 인력들이 출입 차량과 운전자를 소독하고 있다. 전국 양돈농장 6066호는 소독차량 910대를 , 접경지역 및 돼지 밀집지역 13개 시·군은 연막소독차 26대를 동원해 오염원 확산 방지를 위한 농장 주변 해충 방제를 실시했다.

중수본은 해외로부터의 아프리카돼지열병 유입을 차단하기 위해 국내 입국 공항만에서의 해외여행객 휴대품 검색과 외국인 밀집 거주지역을 중심으로 유통·판매되는 불법 수입축산물 단속도 강화하고 있다. 국내로 입국하는 해외여행객들이 축산물을 불법으로 반입하지 않도록 홍보하고 농축산물 검역 전용 엑스레이도 추가 설치했다.

김현수 중수본부장은 19일 아프리카돼지열병 방역 상황회의에서 "돈사, 특히 모돈사(어미돼지 사육시설)는 출입 인원을 최소화하고 출입 시 방역복·전용장화 착용과 지속적인 소독 실시가 가장 중요한 방역수칙"이라고 강조했다. 조류인플루엔자(AI)와 관련해서는 "계란 운반 등을 위해 차량 출입이 잦은 산란계 농장과 식용란 선별 포장업소는 계란 운반용 파레트·합판을 철저히 소독하고, 반드시 1회용 난좌를 사용해달라"고 당부했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr