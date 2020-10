"인텔, SK하이닉스에 메모리 사업 매각 계약 임박"

WSJ 보도...이르면 오늘 중 매각 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 대표 반도체 기업 인텔이 메모리 반도체 사업부를 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 1,400 등락률 +1.64% 거래량 3,150,011 전일가 85,300 2020.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내SK하이닉스, 최근 5일 개인 458만 3045주 순매도... 주가 8만 7700원(+2.81%)개인들 빅히트, 카카오게임즈 살때…실적주 쓸어담은 外人 close 에 매각할 것이라고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시가) 보도했다.

WSJ은 관계자를 인용, 인텔과 SK하이닉스가 이날 중으로 100억달러 규모의 거래를 발표할 수 있다고 전했다. WSJ은 구체적인 매각 분야에 대하서는 언급하지 않았지만 낸드플래시 사업 분야가 거론되고 있다. 연초부터 반도체 업계에서는 인텔이 낸드플래시 사업을 중단할 것이라는 루머가 확산돼왔다.

인텔은 컴퓨터와 서버용 중앙처리장치(CPU)로 유명하지만 애초에 메모리 반도체 업체로 출발했다. D램 부분은 일본에 매각하고 CPU에 주력했지만 낸드플래시 분야는 사업을 유지해 왔다.

밥 스완 인텔 최고경영자(CEO)는 지난 4월 낸드 사업에서 보다 매력적인 수익을 창출해야 한다며 이를 위해 파트너십을 체결할 수 있다고 제안한 바 있다.

인텔은 최근 경쟁업체 AMD의 급부상 속에 고전하던 중 지난 7월에는 7나노급 미세공정 도입을 연기한다고 발표하며 주가가 18%나 추락하기도 했다.

