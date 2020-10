코로나로 중단됐던 덕수궁 '왕궁수문장 교대의식'·'순라행렬' 재개

서울시, 도심에 활력 불어넣고 지친 시민들에게 희망 전달

서울시는 덕수궁 대한문 앞에서 열리는 왕궁수문장 교대의식과 순라행렬을 20일부터 재개한다고 밝혔다. 교대의식은 매주 화요일부터 일요일까지 하루 3번 오전 11시와 오후 2시, 오후 3시30분에, 순라행렬은 오전 11시 교대의식 후 각각 진행된다.

이번에 재개되는 교대의식과 순라행렬은 사회적 거리두기 1단계 조정에 따른 것으로, 서울시는 코로나19 장기화로 지친 도심에 활력을 부여하고 시민들에게는 용기와 희망을 전할 것으로 기대하고 있다.

수문장 교대의식은 덕수궁 성문 주위를 순찰한 수문군이 궁성문을 수위하던 수문군과 교대하는 의식으로, 서울시가 시민과 외국인 관람객들에게 역사도시 서울을 알리고 전통문화 체험기회를 제공하기 위해 1996년부터 진행해 왔다. 지난해부터 올해 1월까지 관람인원만 59만2584명에 이른다.

시민이 직접 북을 쳐서 수문장 교대의식의 시작을 알리는 '개식타고' 체험도 다시 시작한다. 하지만 관람객이 직접 수문장이 돼 보는 '나도 수문장', 전통 옷을 입어보는 복식체험 등 밀접접촉 위험이 높은 체험 행사들은 잠정 보류하기로 했다.

순라행렬은 교대의식을 마친 수문군들이 주변을 순찰하는 의식으로, 수장기(수문부대를 표시하는 깃발)와 순시기(순라 중임을 알리는 깃발)를 든 수문군들, 국악을 연주하는 취라척, 북으로 신호를 보내는 엄고수, 궁궐 수비를 책임지는 수문장과 부관인 참하 등 병력 30명이 나팔과 북소리에 맞춰 장중하고 위엄 있는 행진을 선보인다.

재개되는 순라행렬은 매번 같은 곳을 오갔던 기존 코스(대한문~서울광장, 대한문~숭례문~남대문시장)에서 벗어나 숭례문(화·일요일)과 광화문광장(수요일), 서울로7017(목요일), 청계광장(금요일), 남대문시장(토요일) 등 매일 각각 다른 장소에서 진행한다.

순라행렬에 앞서 도성 성곽을 수비하는 파수군들이 서로 교대하는 의식인 숭례문 파수의식도 재개된다. 매주 화요일부터 일요일(월요일 휴무) 오전 11시40분에 볼 수 있다.

서울시는 행사장에 안전요원을 배치해 사회적 거리두기를 유지하고 운집인원을 모니터링하는 등 코로나19 방역수칙을 철저히 지킨다는 계획이다. 또 수문장 교대의식 출연자는 매일 출근 시 체온 측정을 하고 지속적인 상태 관찰을 통해 행사 참여 여부를 결정한다. 모든 행사는 코로나19 상황에 따라 개최 여부가 변동될 수 있다.

