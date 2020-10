동서발전, SK가스와 그린뉴딜 선도

[아시아경제 문채석 기자] 한국동서발전은 19일 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 5,500 등락률 -4.62% 거래량 47,241 전일가 119,000 2020.10.19 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일윤병석 SK가스 대표, '플라워 버킷 챌린지' 동참 close , 울산시와 '울산 그린뉴딜 확산을 위한 상호협력 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 동서발전과 SK가스는 액화천연가스(LNG) 도입뿐 아니라 수소, 연료전지 등 신재생에너지사업과 에너지신산업 분야로 협력을 확대한다.

향후 울산 그린뉴딜 사업 확대를 위한 실무 협의체를 구성, 본격적인 사업을 추진할 예정이다.

박일준 동서발전 사장은 "이번 협약을 계기로 울산 에너지산업을 선도하고 있는 동서발전과 SK가스가 힘을 합쳐 지역 산업생태계와 경제 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

윤병석 SK가스 사장은 "SK가스는 LNG 연료 도입, 냉열을 활용한 수소 생산 및 유통, VPP(가상발전소) 전기사업 등 신사업을 추진하고 있다. 동서발전과 울산에서 성공적인 협력 모델을 만들어 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr