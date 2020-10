홍콩, 독감백신 부족 우려..."접종희망자 지난해 3배 이상"

당국의 저가 백신 불신에 사립병원 수요 확대

코로나19와 겹칠 우려..."접종비 급등 우려 커져"

[아시아경제 이현우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 독감 유행철이 겹친 '트윈데믹' 상황이 시작되면서 홍콩에서 독감백신 부족 우려가 확산되고 있다고 홍콩 매체들이 보도했다. 홍콩에서는 지난해보다 백신 수요가 3배이상 크게 늘어난데다 당국이 보급하는 백신에 대한 불신까지 커지며 사립병원으로 백신접종이 몰리면서 백신가격이 급등할 것으로 전망되고 있다.

19일 홍콩 공영방송 RTHK 등 현지언론에 따르면 홍콩의사협회는 이날 약 200명의 사립병원 의사들이 이미 독감 백신 부족을 호소하고 있다며 당국의 대책 마련을 요구했다. 홍콩 보건부는 올해 독감 백신 87만8000회 접종분을 확보하고 오는 22일부터 65세 이상 노인과 어린이 고위험군을 대상으로 무료 접종을 진행한다.

홍콩 사립병원 의사들은 정부가 무료 접종 혜택을 받지 못하는 이들을 위한 백신 공급에도 관심을 기울여야한다고 주장 중이다. 의사협회는 올해 독감 백신 접종 희망자가 작년의 3배에 달하며 사립병원에서는이미 약 3만회 접종분이 부족하다고 밝혔다.

올 겨울 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 독감의 동시 유행이 경고되면서 과거 독감 백신을 접종하지 않았던 이들도 병원을 찾고, 예년 같으면 공립병원에서 저렴한 비용에 접종했을 사람들도 코로나19 감염 위험을 우려해 사립병원을 찾고 있다는 설명이다.

전문가들은 정부가 올해 확보한 독감 백신 물량이 지난 4년간 최대치이지만 수요를 따라가지 못할 것이라고 전망했다. 사립병원 의사들은 백신 부족 사태가 해소되지 않으면 독감 백신 접종비가 1000 홍콩달러(약 15만원)에 이를 수 있다고 우려했다. 한편, 이날 홍콩에서는 코로나19 신규 환자가 15명 보고됐다. 누적환자는 5241명이며 사망자는 105명이다.

