G마켓·옥션 '스마일배송', 인기 뷰티 브랜드 신상 특가 판매

[아시아경제 이승진 기자] 오늘 주문하면 내일 받는 G마켓, 옥션의 ‘스마일배송’이 인기 뷰티 브랜드 15개 신규 입점을 기념해 오는 25일까지 ‘월간신상뷰티X스마일배송’ 프로모션을 진행한다.

버츠비, 더샘 등 인기 뷰티 브랜드 신상을 특가로 선보이며 브랜드별 중복 할인 쿠폰도 제공한다. 이베이코리아의 멤버십제 ‘스마일클럽’ 회원에게는 매일 스마일배송 뷰티 행사상품 20% 할인 쿠폰(최대 5000원)을 추가 제공한다.

대표 상품으로 ▲버츠비 틴티드 립밤 ▲더샘 힐링 티 가든 티트리 클렌징 워터 ▲에스까다 듀얼 마스카라 롱앤볼륨 ▲비쉬 히알루론 앰플 수분크림 (리치) 50ml ▲네오젠 리얼 시카 패드 등이 있다. 이외에도 다양한 스킨케어, 메이크업 추천 상품을 만나볼 수 있다.

이번에 스마일배송관에 신규 입점한 뷰티 브랜드는 ▲버츠비 ▲더샘 ▲맥퀸뉴욕 ▲비쉬 ▲네오젠 ▲에스까다 ▲머지 ▲미팩토리 ▲그레이그라운드 ▲일동제약 ▲리얼베리어 ▲메이크프렘 ▲그레이멜린 ▲정샘물 ▲바버501 등 총 15개다.

G마켓, 옥션 스마일배송은 평일 오후 8시까지 주문하면 여러가지 상품을 다음 날 한 박스에 합배송 받을 수 있는 서비스다. 생필품, 가공식품을 비롯해 가전, 뷰티까지 상품 라인업을 확대하고 있다. 스마일배송관은 10월 ‘월간신상뷰티’ 프로모션을 시작으로, 매달 새로운 특가 뷰티 아이템들을 선보이고, 뷰티 브랜드 라인업도 확대할 계획이다.

권은경 이베이코리아 생필뷰티팀장은 “스마일배송이 지속적으로 라인업을 확대하고 있는 가운데, 뷰티 카테고리에서도 보다 경쟁력을 강화하기 위해 신규 입점 브랜드들과 연합 프로모션을 기획했다”고 말했다.

