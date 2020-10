"지친 마음 챙겨요" G9, 명상 아이템 5백종 추천

월간 큐레이션 코너 '더-나은'

10월 주제는 '마음챙김'

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아가 운영하는 트렌드라이프 쇼핑사이트 G9(지구)가 다음달 2일 오전 9시까지 ‘더-나은 프로젝트’ 기획전을 열고 명상 아이템 500여종을 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 G9가 지난 9월 첫 선을 보인 월간 큐레이션 코너 ‘더-나은 프로젝트’의 두 번째 행사다. 2030세대 고객이 관심을 기울일 만한 주제에 맞춰 관련 상품 및 브랜드를 엄선해 선보인다.

‘마음챙김’이라는 주제로 진행되는 이번 행사의 추천 상품으로 먼저 기분 전환에 도움이 되는 다양한 향 제품을 선보인다. 시원한 시프레 향이 특징인 ‘에스테반 오에도 인센스’, 우디 향이 나는 ’디퓨져 럭셔리 샌들우드 리필 250ml’ 등을 포함해 ‘산타마리아노벨라 프로퓨모 빼르 엠비엔테 아시아’, ‘사봉 로얄 아로마 디퓨저 시트러스 블라썸 250ml’ 등이 있다.

요가 상품도 선보인다. 요가복은 독일 현지샵 ‘만두카 에센셜 크롭 레깅스-뉴 문 멜란지’가 있고 그릇 모양으로 생긴 청동 종으로 요가나 명상을 할 때 사용하는 ‘싱잉볼 요가 명상 사운드 테라피 네팔 보울 티벳종 A’도 있다. ‘마음을 요가합니다’, ‘혼자가 혼자에게 이병률’ 등과 같은 요가 관련 책 상품도 만날 수 있다.

또한 ‘차를 통한 쉼’의 가치를 전하는 차 브랜드 ‘맛차차’와 G9가 함께 제작한 ‘마음챙김 키트’도 단독으로 선보인다. 키트는 쉽고 편안하게 마음챙김을 시작할 수 있도록 맛차차의 시그니처 차 6종 샘플러와 인센스, 인센스홀더로 구성돼 있다. 이 외 카페인이 없는 ‘맛차차 유자차’, ‘맛차차 호박차’를 포함해 ‘맛차차 대표 제주말차’, ‘맛차차 호지말차’, ‘맛차차 중작녹차’, ‘맛차차 사계 홍차’ 등도 추천한다.

행사 전용 할인쿠폰도 선보인다. G9 전체 고객을 대상으로 ‘15% 할인쿠폰’을 제공한다. 해당 쿠폰은 ‘15% 할인’ 태그가 붙은 ‘더-나은 프로젝트’ 상품에 모두 적용 가능하며, ID 당 매일 1회씩 다운로드 가능하다.

이충헌 G9 부문장은 “2030세대가 선호하는 유익한 콘텐츠를 제공하자는 취지로 지난달부터 시작한 더-나은 프로젝트에 대해 고객들의 호응과 기대가 크다”며 “이번 달에는 코로나19로 인한 스트레스와 불안감을 진정시키고 마음의 안정에 도움을 주는 명상템을 엄선했고 앞으로 매달 고객들의 관심사를 반영한 아이템을 선정해 선보일 계획이다”라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr