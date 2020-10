부산 장애인 온라인 채용박람회 열려

착한일자리 만들기 발대식·장애인 채용박람회 개막식 19일

부산시·부산경총·장애인공단 부산본부, 채용환경 변화 대응

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산장애인 온라인 채용박람회가 19일 개막한다.

‘부산 장애인 착한일자리 만들기’ 발대식과 ‘2020년 부산 장애인 온라인 채용박람회’ 오프닝 행사가 함께 19일 오후 2시 부산시청 12층 소회의실에서 열린다. 행사는 30일까지 진행된다.

부산시는 ‘위드(With) 코로나’ 시대를 맞아 변화하는 채용환경에 대응하고, 비대면 취업전략을 통해 실질적인 장애인 취업 성과를 창출하기 위해 이번 행사를 마련했다.

이날 발대식에는 부산시와 부산경영자총협회, 한국장애인고용공단 부산지역본부를 비롯한 44개 기업이 참여해 기업의 장애인고용 촉진과 장애인 일자리 나눔 문화를 확산하기 위해 힘을 모은다.

부산시는 부산경영자총협회, 한국장애인고용공단 부산지역본부와 함께 장애인 일자리 창출을 위해 지난 2개월간 여러 기업을 방문해 동참을 이끌었다. 장애인 100명 고용이라는 성과도 이뤘다.

매년 오프라인에서 진행되던 장애인 채용박람회는 코로나19 감염 예방을 위해 올해는 비대면 온라인 방식으로 오는 30일까지 2주간 진행된다.

구직을 희망하는 장애인은 부산광역시장애인채용박람회와 모바일로 접속하면 구직희망 기업 신청이 가능하다.

신청이 이뤄지면 부산 장애인일자리통합지원센터에서 구직상담·화상면접(동행면접)·채용·사후관리까지 구직 장애인 개인별 맞춤 서비스가 지원된다.

채용박람회 홈페이지를 방문하면 ▲AI 모의면접 ▲자기소개서 만들기 ▲온라인 취업특강 등 변화된 채용환경에 대비한 비대면 상담 서비스도 이용할 수 있다.

