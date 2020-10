쌀쌀해진 가을철 수분템 이벤트 대전

[아시아경제 조유진 기자] 뷰티업계가 쌀쌀해진 가을 바람으로부터 피부 노화를 막아줄 수분템 할인 이벤트를 진행한다.

에이블씨엔씨 화장품 브랜드 미샤는 이달 31일까지 ‘건조함과 거리두기’ 행사를 진행한다. 이번 행사에는 미샤의 140여 가지 인기 보습 제품들이 최대 50% 할인된 가격에 판매된다.

올 초 한국 소비자원 수분 크림 시험 평가 결과 높은 가성비로 주목받은 ‘수퍼 아쿠아 울트라 히알론 크림(70㎖)’과 보랏빛 앰플의 유효 성분을 담은 ‘타임 레볼루션 나이트 리페어 프로바이오 앰플 압축 크림(50㎖)’ 등이 포함됐다.

미샤의 베스트셀러인 ‘초공진 소생’과 ‘초공진 영안’ 라인 등 한방 제품들은 물론, ‘타임 레볼루션 옴므 더 퍼스트 트리트먼트 에센스(200㎖)’, ‘미샤 포맨 익스트림 로션(120㎖)’ 등 남성 전용 제품도 최대 반값에 할인된다.

이번 행사는 전국 미샤, 미샤플러스, 눙크 매장과 온라인 마이 눙크 닷컴에서 동시에 진행된다. 마일리지를 사용할 수 있지만 적립은 할 수 없다.

에스테틱 노하우를 담은 컨템포러리 화장품 브랜드 AHC는 미출시된 '마이크로 착붙 마스크 시트' 체험 이벤트를 진행한다. 19일부터 오는 25일까지 선착순으로 상품 사용 리뷰를 남긴 회원 중 베스트 리뷰를 선정해 푸짐한 경품도 증정한다.

AHC 마이크로 착붙 마스크 시트는 마이크로 엠보싱™ 시트로 피부 밀착력을 10배나 높여 흘러내림을 방지하고, 마스크가 머금은 에센스를 피부에 효과적으로 전달하는 마스크팩이다.

예민한 피부를 진정시켜주는 ‘로즈마리’, 건조한 피부에 촉촉함을 꽉 채워주는 ‘퓨어워터’, 환하고 생기있는 피부로 가꿔주는 톤업케어 ‘비타민’, 풍부한 영양감으로 탄탄하게 피부 케어를 돕는 ‘레드콜라겐’ 총 4종으로 선보인다.

체험 이벤트와 함께 손을 대지 않고 마스크팩을 떼는 SNS 이벤트 ‘#엠보싱뗄린지’를 진행한다. AHC 착붙 마스크 시트를 얼굴에 부착 후 손을 대지 않고 마스크를 떼어내는 것에 도전하면 된다.

4가지 해시태그 #AHC엠보싱팩 #마이크로엠보싱 #엠보싱뗄린지 #조보아마스크팩과 함께 개인 인스타그램에 영상을 업로드하면 이벤트에 자동 응모된다. 마스크가 떨어지지 않았어도 이벤트에 도전한 영상 혹은 제품 인증샷으로도 참여 가능하다. 백화점 상품권, 에어팟 프로, 커피 기프티콘 등 총 500만원 상당의 푸짐한 경품이 준비됐다.

V커머스 뷰티 플랫폼 왈라뷰는 환절기에 사용하기 좋은 홈케어 뷰티 아이템을 최대 82% 할인된 가격에 선보이는 ‘환절기 홈케어 하자’ 기획전을 20일까지 진행한다.

이번 기획전은 '리르 룩스 아이래쉬 에센스’(8900원, 82% 할인), ‘리르 프레쉬 크림마스크’(1만900원, 69% 할인), ‘이니스프리 그린티 밸런싱 2종세트’(1만6900원, 47% 할인), ‘LG프라엘 더마 LED 마스크 실속형’(3만92000원, 38% 할인) 등 집에서도 쉽고 간편하게 피부를 케어할 수 있는 아이템으로 구성됐다.

이와 함께 왈라뷰는 신규 회원을 대상으로 가입 후 즉시 사용할 수 있는 적립금 3000원을 지급하는 등 풍성한 혜택도 제공된다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr