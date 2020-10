코로나19에 허리띠 졸라맨다…공과금카드 검색 30% 급증

카드고릴라, '조건별검색' 분석

공과금·렌탈, 간편결제 혜택 관심↑

항공마일리지, 해외결제 ↓

[아시아경제 기하영 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 공과금·렌탈, 간편결제 신용카드 혜택을 찾는 사람은 늘어난 반면, 해외여행 혜택에 대한 관심은 줄어든 것으로 나타났다.

17일 국내 최대 신용카드 전문사이트 '카드고릴라'에 따르면, 코로나19 이후 신용카드 혜택 중 공과금·렌탈 혜택에 대한 관심은 30% 이상 증가한 것으로 조사됐다. 3040에서는 간편결제 검색도 30%이상 늘었다. 반면 항공마일리지를 비롯해 해외여행 혜택 검색은 40% 이상 하락했다.

이번 조사는 카드고릴라 웹사이트 내 '조건별검색'에서 2019년 4분기와 2020년 1분기에 소비자들이 선택한 신용카드 혜택을 분석한 것이다. 소비자의 유형은 20대, 30대, 40대 이상의 3개군으로 나눴다.

코로나19 이후 검색율…공과금·렌탈 ↑, 항공마일리지 ↓

모든 세대에서 코로나19 발생 직전인 2019년 4분기 대비 2020년 1분기 혜택별 검색율은 크게 달라졌다. 먼저 20대의 검색에서 공과금·렌탈은 30.2%, 간편결제는 15.5%, 무실적은 14.6% 증가했다. 반면 항공마일리지는 37.4%, 공항라운지·PP는 31.8%, 여행/숙박은 26.4%, 해외는 26.1%나 하락했다. 주로 여행과 항공 혜택으로 구성된 프리미엄 카드에 대한 검색도 23.2% 하락하며 뒤를 이었다.

30대의 검색에서도 공과금·렌탈은 35.2%, 간편결제는 30.8%의 높은 상승률을 보였다. 뷰티·피트니스가 14.7% 증가하며 뒤를 이었다. 반면 항공마일리지는 42.3% 하락하면서 20대보다 더 큰 하락세를 보였다. 공항라운지·PP는 32.7%, 해외 25.7%, 프리미엄 23.2%, 여행/숙박은 20.4% 하락했다.

40대 이상에서는 공과금·렌탈의 검색이 42.4%나 증가하며 2030보다 높은 상승세를 보였다. 간편결제 역시 32.1%나 증가하며 스마트올드족이 늘어나고 있음을 증명했다. 생활비 지출이 큰 세대인만큼 마트·편의점 검색이 21.1% 증가하며 뒤를 이었다. 반면 여행·숙박은 42.6%, 해외 42.3%, 공항라운지·PP 41.3%, 항공마일리지 35.3%, 프리미엄은 31.4%나 떨어졌다.

20대 무실적카드, 30대 뷰티·피트니스, 40대 마트·편의점 혜택 검색 ↑

세대를 불문하고 검색율이 가장 높아진 혜택 1위는 공과금·렌탈로 30~40% 이상 증가했다. 2위는 간편결제로 특히 30대 이상 소비자들에서 30% 이상의 증가율을 보였다. 3위는 세대별 선호가 뚜렷했다. 20대는 전월실적이 필요 없는 무실적 카드, 30대는 뷰티·피트니스, 40대 이상은 마트·편의점 혜택을 많이 검색했다. 검색이 줄어든 혜택은 전 세대에서 비슷하게 나타나 항공마일리지, 공항라운지·PP 등이 30~40% 이상 감소했다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "코로나19로 해외여행이 불가능해지고 가계경제가 위축되면서 여가보다 생활비 할인을 받을 수 있는 카드로 수요가 급격히 옮겨간 것으로 보인다"며 "남녀노소 선호하는 교통, 통신, 쇼핑 혜택에 더해 월납요금 혜택을 제공하거나 간편결제가 할인되는 카드들이 신흥강자가 될 것"이라고 말했다.

실제로 카드고릴라 9월 신용카드 인기순위를 살펴보면, 줄곧 1위였던 '롯데카드 라이킷펀'이 단종되자마자 공과금 할인카드인 '신한카드 미스터라이프'가 1위를 차지했다. 반면 30위권에 항공마일리지 특화카드는 20위에 오른 '삼성카드앤마일리지플래티넘(스카이패스)' 1종에 그쳤다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr