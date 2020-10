정치권, 日 스가 야스쿠니 봉납에 "도로 아베, 유감"

[아시아경제 구채은 기자] 정치권이 스가 일본 총리가 야스쿠니 신사 가을 제사에 공물을 봉납한 것에 대해 한목소리로 규탄했다.

17일 최인호 더불어민주당은 수석대변인은 오전 현안 서면 브리핑에서 스가 총리의 야스쿠니 신사 공물 봉납과 관련해 "동북아의 이웃국가에 큰 상처를 주는 행동이다. 깊은 실망과 유감을 표한다"고 했다. 그는 "스가 총리가 전임 지도자(아베 신조 전 총리)의 잘못된 길을 답습할까 우려스럽다"며 "과거사에 대한 반성 없이 일본은 주변국의 신뢰를 얻을 수 없다"고 했다. 그러면서 "양국 사이에 조성된 현안들을 슬기롭게 해결하고, 미래지향적 한일관계를 구축해야 한다"며 "스가 총리는 과거사를 겸허하게 성찰하고, 주변국과 협력하는 새로운 길을 선택하길 바란다"고 강조했다.

조혜민 정의당 대변인도 논평에서 "과거사에 대한 사죄의 뜻을 밝히기에도 늦은 지금에 이처럼 무책임한 행태를 보이는 것에 실망스럽기 그지없다. 강력히 유감을 표한다"고 했다. 조 대변인은 "아베 정부를 계승하겠다고 밝히더니 야스쿠니신사 문제 역시 '도로 아베'로 회귀한다고 선언하는 것인가"라며 "이 같은 행보는 결국 국제사회에서의 신뢰 역시 잃을 수 있다는 점을 분명히 경고하며, 성숙하고 책임 있는 자세를 촉구한다"고 했다.

안혜진 국민의당 대변인은 "과거 일본의 군사 침략의 상징으로 여겨지는 야스쿠니 신사에 공물 봉납은 잘못된 과거사에 대한 답습의 메시지일까 심히 우려스럽다"고 지적했다. 이어 "과거 전쟁사의 통렬한 성찰과 반성 없이는 주변국의 신뢰를 되찾을 수 없고 동북아시아의 진정한 협력 관계를 이룩할 수 없다"고 했다. 그러면서 "스가 총리는 나아가고 협력하는 한일관계를 위해 부디 현명한 선택을 하기 바란다"며 "역사에서 배우지 못한다면 미래로 나아갈 수 없다"고 강조했다.

