美 블프에 맞불…국내 유통업계, 파격 세일 '최대 80%↓'

유통업체 이달부터 대규모 할인 행사



[아시아경제 임혜선 기자] 유통업체들이 이달부터 대규모 할인에 나섰다. 매년 11월 열렸던 미국 '블랙프라이데이'가 한달 앞당겨지면서 국내 유통업체들은 고객 이탈을 막기 위해 대규모 행사를 열고 있다.

17일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 다음달 15일까지 해외 명품브랜드를 대상으로 할인 행사를 진행한다. 밀라노, 파리 등세계 주요 도시에서 40여개 명품 브랜드의 인기 물량을 확보했다. 롯데온에서는 오는 23일부터 열흘간 대규모 할인행사를 펼친다.

SSG닷컴은 18일까지 대표상품 25종을 비롯해 다양한 품목의 상품을 최대 80% 할인한다. 청정우 냉장 안심 스테이크(300g)와 미국산 블랙사파이어(500g)를 각각 기존 가격 대비 40%, 30% 저렴한 가격에 판매한다. 무스너클 패딩·막스마라 코트·톰브라운 트렌치코트 등 명품 브랜드 상품도 할인 판매한다. 나이키 아디다스 등 스포츠 의류도 최대 51% 할인한다.

홈쇼핑도 대규모 할인 행사를 연다. 롯데홈쇼핑은 오는 25일까지 총 3000억원 규모 물량을 할인 판매하는 초대형 쇼핑 축제 ‘대한민국 광클절’을 진행한다. 업계 최대 규모 쇼핑 행사로 TV, 온라인, 모바일 등 전 채널에 걸쳐 총 2200개 브랜드가 참여한다. 롯데홈쇼핑은 행사 기간 총 119억원의 '광클 지원금'을 제공한다. 매일 선착순 6만명에게 1만원 상당의 할인 쿠폰 2장을 지급한다. 쿠폰은 5만원 이상 주문 시 1매씩 사용 가능하다. 카드 할인 최대 10%, 엘클럽 회원에게는 일반 고객의 100배인 10% 적립, 모바일 앱으로 상품 구매 시 최대 20% 적립 혜택을 제공한다.

매일 인기 상품을 한정 수량으로 선보이는 타임세일 이벤트 ‘광클타임’을 진행한다. ‘에어팟 프로’, ‘다이슨 청소기’, ‘구찌 마몬트 미니백’ 등을 최대 36% 저렴하게 구매가 가능하다. 롯데월드타워 ‘서울스카이·아쿠아리움 패키지 이용권’은 48% 할인된 가격에, 롯데리아, 엔제리너스 등 계열사 신제품 이용권을 30% 이상 할인 판매한다. 또, 단독 패션 가을·겨울(FW) 상품을 최대 78% 할인된 가격으로 선보이는 ‘패션 특집전’을 비롯해 삼성전자, 다이슨 등 ‘가전 브랜드 특집전’, 명품 가방, 향수 등을 선보이는 ‘명품 잡화 특집전’ 등을 요일별로 준비했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr