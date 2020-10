"아들 골프 동행하면 승진?"…이상직, 중진공 이사장 시절 비리 의혹 불거져

[아시아경제 최은영 기자] 이상직 무소속 의원이 중소벤처기업진흥공단(중진공) 이사장으로 재직할 당시 내부 규정을 무시한 승진 비리와 보복성 인사 조치가 있었다는 의혹이 제기됐다. 조정훈 시대전환 의원은 수출 인큐베이터 사업 실적 조작 의혹도 함께 제기했다.

17일 조 의원이 공개한 자료에 따르면 이 의원은 중진공 이사장으로 재직 중 비공식 일정에 적극적으로 협조하는 직원은 초고속 승진을 부여했고 그렇지 않은 직원에게는 성과 평가를 조작해 직위해제, 지방발령까지 가한 것으로 알려졌다.

비공식 일정 중에는 이 의원 아들의 골프 스케줄 동행도 포함된 것으로 알려졌다. 조 의원은 "당시 이사장의 해외 출장에 동행해 문서상 문제가 없게끔 '뒤처리'를 해준 직원은 이례적으로 전원 승진했다"라고 주장했다.

특히 2018년 당시 이 의원이 갔던 9번의 출장 중 8회를 수행한 직원이 인사위원회 승진 후보인 3배수에 들지 않자, 5배수·7배수로 범위를 높여 그해 7월 승진한 사례도 적발됐다. 해당 직원은 휴가를 사용하면서까지 이 의원의 개인 일정을 수행했다.

3급에서 1급으로 1년 5개월 만에 초고속승진을 한 측근도 있었다. 인사 규정상 한 급이 올라갈 때 3급 이상은 통상 최저 3년의 소요기간이 필요하다. 조 의원은 "인사 원칙과는 무관한 대가성 승진"이라고 주장했으나, 중진공 측은 "내부 검토 결과 인사상 문제가 없다"라고 밝혔다.

수출 인큐베이터 사업에 실적이 조작됐다는 의혹도 제기됐다. 조 의원은 이 이사장이 특정 직원이 있는 지사에는 우수한 평가를 몰아주고 비협조적인 지사에는 최하점을 줬다고 주장했다.

실제로 2018년 해외 인큐베이터 사업 평가 점수표를 보면 2017년 베트남 호치민은 계량 평가에서 전체 19개 지역 중 18위를 기록했으나, 정성평가가 반영된 비계량 평가를 거치면서 최종 1위 지역으로 급등했다. 반면 뉴욕은 계량 평가에서 7위를 기록했으나 비계량 평가를 거쳐 18위로 하락한 것으로 나타났다.

중진공 측은 "비계량 평가에서 높은 점수를 받은 것일 뿐 성과조작은 아니다"라고 해명했으나 조 의원은 "비계량 평가로 등급이나 등수가 5단계 이상 변하는 것은 계량지표를 무력화시키는 것"이라며 "당시 이상직 이사장처럼 평가자의 주관적, 자의적 평가에 따라 인사권을 휘두를 수 있다"라고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr