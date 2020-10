[아시아경제 구채은 기자] 중고 물품 거래 모바일 애플리케이션 '당근 마켓'에 36주 된 영아를 20만원에 거래하겠다는 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

17일 제주지방경찰청에 따르면 지난 16일 오후 6시 30분께 한 중고 거래 앱 당근마켓의 서귀포시 지역 카테고리에서 20만 원이라는 판매금액과 함께 '아이 입양합니다. 36주 되어있어요'라는 제목의 글이 올라왔다. 아이 모습이 담긴 두 장의 사진도 함께 게시됐다.

게시 글은 제주도 지역 맘카페 등 온라인으로 퍼졌다. 판매글을 목격한 일부 네티즌들은 “판매글 게시자를 처벌해 달라”면서 112에 신고한 것으로 알려졌다. 제주지방경찰청은 게시글을 올린 사람의 행방을 쫓는 한편, 사실관계를 파악하고 있다.

