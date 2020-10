코로나 여파 + 애국주의 영화 흥행…中 영화수입, 미국 제쳐

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 전 세계적으로 유행하면서 영화산업이 위축된 가운데, 중국의 영화 수입이 미국을 제치고 세계 영화시장 1위로 올라선 것으로 전해졌다. 미국에서 코로나19 확산이 여전해 당분간 중국이 1위 자리를 지킬 가능성이 커 보인다.

17일 인민망 등에 따르면 올해 들어 지난 14일까지 중국 내 영화 흥행수입은 총 19억3000만달러(약 2조2117억원)로 같은 기간 북미지역의 19억2500만달러를 넘어섰다. 중국의 영화시장 규모가 미국을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

중국 내에서 지난 여름부터 영화관이 일제히 문을 열었고, 애국주의 영화 등이 흥행한 영향으로 보인다. 중국 내 극장 재개관과 함께 상영된 항일 전쟁영화 '빠바이'는 폭발적인 인기를 끌며 50억 위안의 흥행 수입을 거뒀다.

중국 최대 황금연휴 국경절 기간인 지난 1일에도 중국 영화 '나와 나의 고향'이 개봉되면서 보름 만에 22억6000만위안을 벌어들였다. 지난 1일 중국 전역의 영화관 관람객만 1836만명에 달했다.

중국 영화 흥행 수입의 84%는 자국산 영화가 차지했다.

