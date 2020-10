남양주서 전기차 '코나' 또 화재…충전 중 불꽃

[아시아경제 김은별 기자] 잇따른 화재로 전격 리콜이 결정된 현대차의 전기차 코나에서 또 한 번 화재가 발생했다.

17일 경찰에 따르면 이날 오전 3시40분경 경기 남양주시 와부읍 주민자치센터 주차장에서 충전 중이던 코나 전기차(EV)에서 불이 났다. 불은 차 일부를 태워 2500만원 가량의 재산피해를 낸뒤 신고를 받고 출동한 소방대에 의해 진화됐다.

해당 차량은 2018년 식으로 소유주는 전날 오후 10시쯤 와부읍 주민자치센터 주차장에 차를 세우고 충전기를 연결해 충전 중이었던 것으로 확인됐다.

소방당국은 "전기차 충전기에서 차 배터리를 충전하던 중 불이 난 것으로 추정된다"고 밝혔다. 경찰과 소방당국은 차량 소유주와 목격자 진술을 토대로 화재 원인을 조사 중이다.

2018년 출시된 코나 전기차는 국내 9건, 해외 4건 등 총 13건의 화재가 발생한 것으로 알려졌다. 최근에는 지난달 26일 제주도와 지난 4일 대구에서 충전 중이던 코나 전기차에서 불이 났다. 결국 현대차는 전량 리콜을 결정했다.

