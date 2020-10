홍남기, WB 개발위 참석…'한국판 뉴딜' 국제사회에 제안

[아시아경제 김은별 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 '한국판 뉴딜'을 국제사회에 제안해 공감을 얻었다.

17일 기재부에 따르면 홍남기 부총리는 16일 밤 화상으로 진행된 세계은행(WB) 개발위원회에 참석, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 위기를 내실있는 경제로 전환하는 기회로 삼을 것을 제안했다. 이를 위한 3대 과제로는 S·D·G를 소개했다.

S는 사회안전망(Sosial Safety Nets), D는 디지털(Digital), G는 그린(Green)을 의미한다. 즉 코로나19 위기를 극복하기 위한 한국판 뉴딜이다.

WB 개발위원회는 WB의 개발의제를 논의하는 자문기구로 25개 이사국 대표(Governor)로 구성된다.

홍 부총리는 한국이 2025년까지 사회안전망 강화와 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 분야에 1400억달러를 투자해 국제사회의 지속가능개발목표(Sustainable DevelopmentGoal:SDG) 달성에 동참할 것이라고 말했다.

데이비드 맬패스 WB 총재와 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 홍 부총리가 제시한 세 가지 과제에 대해 적극 공감하며 국제기구들도 이에 부합하는 노력을 지속하겠다고 화답했다.

홍 부총리는 G20(주요 20개국) 국제금융체제 워킹그룹 의장국으로서 저소득국 채무상환유예(DSSI) 연장 및 채무 재조정 합의에 대해 이사국들과 WB, IMF에 감사 인사를 전하기도 했다.

그는 저소득국 채무상환유예(DSSI)와 관련해 상업은행과 국책은행을 막론하고 모든 공적 채권자들이 동등하게 참여할 수 있도록 이사국들이 협조해달라고 요청했다.

이사국들은 이에 공감하면서 채무적 어려움을 겪는 일부 저소득국들의 경우 채무유예를 넘어 추가적인 자금 지원이 필요하다는데 공감대를 이룬 것으로 전해졌다.

