美 NSC 보좌관 "내년 도쿄올림픽 전후 北과 협상 가능성"

[아시아경제 김은별 기자] 로버트 오브라이언 미국 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관은 16일(현지시간) 북한과의 비핵화 협상과 관련해 내년 도쿄올림픽을 전후해 "기회가 있을 수 있다"며 북한과의 협상 기회를 갖고 진전을 보기를 바란다고 말했다.

오브라이언 보좌관은 이날 미국 싱크탱크 애스펀연구소의 화상 대담에서 미국의 대북 전략과 북한 비핵화 전망에 관한 질문에 "북한이 도쿄올림픽 참가에 관심이 있다고 생각한다"며 이같이 답했다.

그는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 1년 연기된 도쿄올림픽이 내년에 개최되기를 바란다"며 "올림픽 이전, 도중이나 이후에 당사자들이 모여서 북한 주민의 번영과 더 나은 경제적 시기로 이끌고, 현명한 감축과 비핵화를 위한 몇 가지 추가 조치들을 이끄는 협상을 할 기회가 있을지 모른다"고 말했다.

미국 대선이 임박한 만큼 트럼프 1기 행정부가 북한과 협상에서 진전을 이루기 쉽지 않다는 현실을 인정하면서도, 다시 집권할 경우 도쿄올림픽을 계기로 한 협상에 나설 것이라는 의미로 해석된다.

오브라이언 보좌관은 최근 미국을 방문한 서훈 청와대 국가안보실장과의 회동 사실도 언급하면서 "미국이 북한에 대해 취하는 현 위치에 대해 한국이 만족하고 있다고 생각한다"고 전했다.

